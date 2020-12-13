Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе может сменить Люсьена Фавра на посту наставника «Боруссии» из Дортмунда.

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По информации источника, представители клуба уже достигли принципиального соглашения с немецким специалистом, а переход должен состояться летом 2021 года.

Ранее стало известно, что дортмундская «Боруссия» приняла решение расстаться с главным тренером команды Люсьеном Фавром после разгромного поражение от «Штуттгарта» со счетом 1:5.

В данный момент «Боруссия» идет на пятом месте в немецкой Бундеслиге, отставая от лидирующих «Баварии» и «РБ Лейпциг» на пять очков.

Отметим, Люсьен Фавр возглавлял команду с 2018 года, завоевав с ней Суперкубок Германии в 2019 году.