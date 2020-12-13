В матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» дома одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 96:81.

Счет по четвертям — 21:21, 21:15, 25:22, 29:23. Встреча проходила на арене «Баскет-холл».

Лучшую результативность в матче продемонстрировал американский атакующий защитник «Локомотива-Кубани» Джордан Кроуфорд, который набрал 23 очка. В составе сине-бело-голубых больше всех баллов заработал Артурас Гудайтис, у него 18 очков и девять подборов.

Это поражение стало для команды Хави Грасии первым в сезоне, после восьми матчей «Зенит» остался на первом месте в таблице. «Локомотив-Кубань» занимает пятую позицию, выиграв семь встреч в десяти поединках.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 декабря дома против «Баварии» в Евролиге, «Локомотив» в этот же день примет «Монако» в Еврокубке.