Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать интервью после эстафеты на Кубке мира в Хохфильцене.

После первой стрельбы на четвертом этапе Логинов шел третьим, но допустил четыре промаха на стойке и зашел на штрафной круг.

В итоге сборная России заняла четвертое место в эстафете и продлила антирекордную серию без подиумов до 33 гонок. За российскую сборную выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Напомним, победу в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене одержала сборная Швеции. Шведские лыжники в составе Пеппе Фемлинга, Йеспера Нелина, Мартина Понсилуома и Себастьяна Самуэльссона прошли гонку за один час, 16 минут и 31,5 секунд, затратив восемь дополнительных патронов.