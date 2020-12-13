В рамках 18-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:0.

В составе хозяев дубль оформил Маркус Берг, который отличился на 75-й и 85-й минутах. Еще по мячу забили Виктор Классон на 5-й минуте, Реми Кабелла с передачи Алексея Ионова на 11-й минуте и Магомед-Шапи Сулейманов с передачи Игоря Смольникова на 81-й минуте встречи.

Отметим, на 45-й минуте не смог реализовать пенальти Антон Миранчук.

После 18 туров команда Мурада Мусаева занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Подопечные Марко Николича располагаются одной строчкой выше — у «Локомотива» на один балл больше.

Следующий матч «Краснодар» проведет 17 декабря дома против «Уфы», «Локомотив» в этот же день в гостях встретится с «Химками».