Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в заключительном этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби.

Второе место занял финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим стал его партнер по команде британский гонщик Льюис Хэмилтон, досрочно обеспечивший себе звание чемпиона мира ранее.

Отметим, победитель предыдущего этапа Серхио Перес сошел в начале гонки из-за технических проблем. Мексиканец провел последнюю гонку за «Рейсинг Пойнт».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, который не примет участия в следующем сезоне «Формулы-1», занял 11-е место и не набрал очков.

Ранее Макс Ферстаппен выиграл квалификацию заключительного этапа сезона-2020 в Формуле-1 — Гран-при Абу-Даби. Соревнования проходят на автодроме «Яс-Марина». Результат Ферстаппена — 1 минута 35.246 секунды.