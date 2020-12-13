Семин о поражении «Локомотива»: За комментариями — к Мещерякову и Кикнадзе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на поражение клуба от «Краснодара».

«Матч смотрел. У меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека – Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них. Пусть объясняют, в чем причина», – сказал Семин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в рамках 18-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:0.

После 18 туров команда Мурада Мусаева занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Подопечные Марко Николича располагаются одной строчкой выше — у «Локомотива» на один балл больше.