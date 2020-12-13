В матче 11-го тура итальянской Серии А бергамская «Аталанта» дома одержала крупную победу над «Фиорентиной» со счетом 3:0.

В составе хозяев по мячу забили Робин Госенс с передачи Дувана Сапаты на 44-й минуте, Руслан Малиновский на 55-й минуте и Рафаэл Толои с передачи Берата Джимсити на 63-й минуте встречи.

Отметим, российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не принимал участие в матче из-за коронавируса.

После 11 туров команда Джан Пьеро Гасперини располагается на восьмом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 17 очков. Подопечные Чезаре Пранделли занимают 17-ю строчку с девятью баллами.

Следующий матч «Аталанта» проведет на выезде 16 декабря против «Ювентуса», «Фиорентина» в этот же день примет «Сассуоло».