Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о матче 18-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара».

По словам Николича, его команда подарила сопернику много моментов, но если смотреть по статистике, то это одинаковый матч.

«У них 15 ударов, у нас — 14. Владение мячом — одинаково. А результат 5:0… Надо подумать об этом. «Краснодар» — не та команда, которой можно подарить два гола и потом начать играть. Мы открыли позиции, а у них хорошие контратаки, быстрые игроки. Было очень плохое начало игры, много подарков сделали сопернику», — сказал Николич, слова которого приводит «Матч Премьер».

Напомним, в рамках 18-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:0.

После 18 туров команда Мурада Мусаева занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Подопечные Марко Николича располагаются одной строчкой выше — у «Локомотива» на один балл больше.