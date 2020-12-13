Агент Сафонов: Гилерме с такой игрой только Черчесову может навязать конкуренцию

Агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 18-го тура российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Гильерме с такой игрой только Черчесову сейчас может навязать конкуренцию. Если Стас решит встать в ворота», – написал Сафонов в своем Twitter.

Напомним, в рамках 18-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:0.

После 18 туров команда Мурада Мусаева занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Подопечные Марко Николича располагаются одной строчкой выше — у «Локомотива» на один балл больше.