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  • 20:45,  13 декабря 2020
Футбол
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Агент Сафонов: Гилерме с такой игрой только Черчесову может навязать конкуренцию

Агент Сафонов: Гилерме с такой игрой только Черчесову может навязать конкуренцию
Маринато Гилерме. Фото: Instagram

Агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 18-го тура российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Гильерме с такой игрой только Черчесову сейчас может навязать конкуренцию. Если Стас решит встать в ворота», – написал Сафонов в своем Twitter.

Напомним, в рамках 18-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:0.

После 18 туров команда Мурада Мусаева занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Подопечные Марко Николича располагаются одной строчкой выше — у «Локомотива» на один балл больше.

Следующий матч «Краснодар» проведет 17 декабря дома против «Уфы», «Локомотив» в этот же день в гостях встретится с «Химками».

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