Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением об антирекорде сборной России – 33 гонки подряд без медалей.

«Может, они хотят полюбопытствовать, как Дмитрий Губерниев будет есть ботинок? Но интуиция мне подсказывает, что ботинок в любом случае будет не настоящим, а в виде торта. Не хотелось бы, что бы до этого дошло, конечно. Хочу пожелать нашим ребятам и девочкам выступать как можно лучше», – сказал Васильев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее известный телекомментатор Дмитрий Губерниев дал новое обещание зрителям: если сборная России не завоюет ни одной медали в ближайших 18 гонках, журналист съест свой ботинок.

Отметим, Губерниев уже сдержал слово после неудачного выступления сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. В пятницу Губерниев пообещал пожевать свою перчатку в случае, если россиянки останутся без призовой тройки и не прервут антирекордную серию сборной, в которой 29 гонок было без медалей.