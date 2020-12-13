Стало известно, какую сумму денежной компенсации получил «Авангард» за российского вратаря Эмиля Гарипова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бело-голубые заплатили за трансфер около трех миллионов рублей.

Напомним, Эмиль Гарипов перешел из омского «Авангарда» в московское «Динамо».

На официальном сайте бело-голубых, московский клуб подтвердил переход 29-летнего вратаря в обмен на денежную компенсацию.

Гарипов не играл с 1 ноября, когда клуб, выступающий в Балашихе, уступил в овертайме московскому «Спартаку». После покупки Шимона Грубеца из «Куньлуня» российский вратарь лишь раз вошел в заявку «Авангарда» на игру в рамках КХЛ.

За «Динамо» Гарипов уже сыграл два матча – с «Магниткой» (1:3) и «Нефтехимиком» (3:2).