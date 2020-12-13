Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал новость о криминальном инциденте с участием экс-одноклубника Квинси Промеса.

По словам Самедова, Промес был нормальным и добрым парнем.

«Что там произошло… Я не знаю, что могло случиться», — сказал Самедов, слова которого приводит «Подъем».

Ранее сообщалось, что голландца арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. По информации СМИ, в июле во время семейной вечеринки футболист якобы напал на одного из родственников, ударив того ножом.

В данный момент Квинси Промес находится в СИЗО, бывшему игроку «Спартака» грозит тюремное заключение сроком до четырех лет. Форвард выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год, выиграв чемпионат России и Суперкубок России. В последние голы Промес защищал цвета амстердамского «Аякса».