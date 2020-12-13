Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, как клуб собирается выходить из кризиса.

По словам Худякова, руководство делает все, чтобы сохранить клуб, в том числе рассматривается вариант с переездом, а на днях из учредителей вышла даже академия футбола. Худяков отметил, есть единственный вариант — переехать в другой регион, где есть стадион и где есть академия.

«Скорее всего, это будет Саранск. Мы конкретно на этот регион не выходили, готовим предложение, дорожную карту. Будем выходить, общаться. Планируется ли менять название клуба? По ходу сезона нет, по окончании — да», — сказал Худяков, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, перед стартом сезона «Тамбов» не получил средства от региона, задолженность клуба по заработной плате за сентябрь и октябрь составляла около 118 миллионов рублей.