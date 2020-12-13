В рамках 18-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:2.

В составе армейцев по мячу забили Илья Шкурин с передачи Бактиера Зайнутдинова на 12-й минуте и Никола Влашич с пенальти на 60-й минуте. У гостей отличились Андрей Егорычев с передачи Бранко Йовичича на 31-й минуте и Игорь Калинин на 89-й минуте встречи.

Отметим, на 48-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален форвард «Урала» Павел Погребняк, который замахнулся на судью мячом, когда тот отвернулся. О поступке игрока рефери сообщили его помощники.

Кроме того, в добавленное время прямую красную карточку получил Илья Шкурин.

После 18 туров команда Виктора Гончаренко идет на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 34 очка, «Урал» занимает 12-е место с 20 баллами.