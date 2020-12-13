В рамках 18-го тура российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» дома потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник дончан Роман Тугарев на 82-й минуте встречи.

После 18 туров команда Валерия Карпина идет на четвертом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 32 очка, подопечные Андрея Талалаева занимают десятое место с 25 баллами.

Следующий матч клуб из Грозного проведет на домашнем стадионе 17 декабря против казанского «Рубина». Команда из Ростова в этот же день дома примет московский ЦСКА.

Отметим, что в параллельном матче 18-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:2.