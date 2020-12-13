В рамках 12-го тура английской премьер-лиги лондонский «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1.

В составе хозяев единственный гол забил Бобби Рид с передачи Адемолы Лукмана на 25-й минуте встречи. У мерсисайдцев отличился Мохаммед Салах с пенальти на 79-й минуте встречи.

После 12 туров команда Юргена Клоппа располагается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Столько же баллов у лондонского «Тоттенхэма», который лидирует в АПЛ за счет дополнительных показателей.

У подопечных Скотта Паркера восемь очков, они занимают 17-е место в таблице.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет 16 декабря дома против «Тоттенхэма», «Фулхэм» в этот же день дома сыграет против «Брайтона».