Президент UFC Дана Уайт отверг вероятность организации боя между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом.

По словам Уайта, этого не будет, так как у Чимаева уже есть бой. Уайт отметил, ему нравится Кевин Холланд, потому что он веселый и яркий боец, а то, что он сегодня сделал, было очень впечатляюще.

«Парень в этом году хорошо заработал. Знаете, как заработать? Деритесь. Оставайтесь активными», – сказал Уайт, слова которого приводит Allboxing.

Напомним, на турнире UFC 256 Кевин Холланд нокаутировал Жакаре Соузу, одержав пятую победу в 2020 году.

Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.

Бой Чимаева с Леоном Эдвардсом должен был пройти в рамках турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе 19 декабря, но Эдвардс заразился коронавирусом.