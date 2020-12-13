Криштиану Роналду в матче "Ювентуса" против "Манчестер Юнайтед". Фото: twitter.com/juventusfc

Криштиану Роналду в матче "Ювентуса" против "Манчестер Юнайтед". Фото: twitter.com/juventusfc

В рамках 11-го тура итальянкой Серии А «Дженоа» дома потерпел поражение от туринского «Ювентуса» со счетом 1:3.

В составе туринцев дубль оформил Криштиану Роналду, который отличился на 78-й и 89-й минутах, оба раза — с пенальти. Еще один мяч забил Пауло Дибала с передачи Уинстона Маккенни на 57-й минуте встречи.

Единственный гол в составе генуэзцев забил Стефано Стураро с передачи Луки Пеллегрини на 61-й минуте.

После 11 туров команда Андреа Пирло идет на четвертом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 23 очка. Подопечные Роландо Марана располагаются на предпоследней, 19-й строчке, с шестью баллами.

Следующий матч «Ювентус» проведет 16 декабря дома против «Аталанты», «Дженоа» в этот же день примет «Милан».