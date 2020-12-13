Московский ЦСКА отправит своего главного тренера Виктора Гончаренко в отставку, если армейцы не смогут обыграть «Ростов» в 19-м туре российской премьер-лиги.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, белорусского тренера могут уволить и до гостевой игры, но такой вариант маловероятен. Отмечается, руководство московского клуба обсуждало увольнение Гончаренко с опытными игроками клуба, и футболисты отнеслись к подобной идее с пониманием.

Также сообщается, что в случае увольнения Гончаренко исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Василий Березуцкий.

Ранее в рамках 18-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:2. После 18 туров команда Виктора Гончаренко идет на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 34 очка.