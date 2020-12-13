В Москве на турнире ACA 115 состоялось главное событие, в рамках которого российский боец Магомед Исмаилова одержал победу над соотечественником Иваном Штырковым.

Исмаилов одержал победу единогласным решением судей, поединок прошел в полутяжелом весе.

Отметим, вес Исмаилова на официальной церемонии взвешивания составил 92,9 килограмм, а Штыркова — 93,3 килограмм.

После этого поединка рекорд Исмаилова стал 17-2-1. Рекорд Ивана Штыркова теперь ровно такой же, «Уральский Халк» потерпел второе поражение в карьере.

Следующим поединком Магомеда Исмаилова может стать бой против Йоэля Ромеро, если стороны договорятся. Исмаилов уже заявил о желании провести поединок против Ромеро после новости об уходе кубинского бойца из UFC.