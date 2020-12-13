Адвокат нападающего «Аякса» Квинси Промеса Манон Алмоес опроверг информацию о том, что игрока арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

«Промеса не было на месте происшествия в момент инцидента. Он в полной мере сотрудничает со следствием», — сказал Алмоес, слова которого приводит NOS.

Ранее сообщалось, что голландца арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. По информации СМИ, в июле во время семейной вечеринки футболист якобы напал на одного из родственников, ударив того ножом. Также СМИ писали, что бывшему игроку «Спартака» грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.

Форвард выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год, выиграв чемпионат России и Суперкубок России. В последние голы Промес защищает цвета амстердамского «Аякса».