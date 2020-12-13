После поединка с Иваном Штырковым Магомед Исмаилов пошутил над зрителями турнира ACA 115, сняв перчатки и положив их в центр клетки.

Таким образом Исмаилов скопировал Хабиба Нурмагомедова, который объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейджи на UFC 254.

«А сейчас я снимаю свои перчатки и хочу положить их. Вы будете скучать? Будете скучать, честно?! Поэтому я не буду их там оставлять, раз вы будете скучать. Я не дам вам скучать! Хочу поблагодарить всех за поддержку. Кто сейчас меня видит: газ! И благодарю свою команду», — сказал Исмаилов.

Напомним, в Москве на турнире ACA 115 состоялось главное событие, в рамках которого российский боец Магомед Исмаилова одержал победу над соотечественником Иваном Штырковым.