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  • 00:51,  14 декабря 2020
ФК "Зенит"
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Уткин: В эти выходные ВАР притормозил ближайших соперников «Зенита»

Василий Уткин
Василий Уткин. Фото: Facebook

Футбольный блогер Василий Уткин заявил, что московские «Спартак» и ЦСКА не досчитались очков по вине ВАР в матчах 18-го тура российской премьер-лиги.

«В общем так или иначе в эти выходные ВАР притормозил ближайших соперников «Зенита». У «Спартака» не разобрали момент с руками Цаллагова. У ЦСКА проигнорировали завал Погребняком Магнуссона. Как же это могло произойти-то, а?..» — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, московский «Спартак» потерпел поражение в гостях от «Сочи» со счетом 0:1, а ЦСКА дома сыграл вничью с «Уралом» со счетом 2:2. «Зенит» же обыграл московское «Динамо».

Благодаря победе над «Динамо» «Зенит» смог выйти на чистое первое место в РПЛ, сейчас у команды 38 очков, команда Доменико Тедеско отстает на три очка, подопечные Виктора Гончаренко — на четыре балла.

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