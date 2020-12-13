Уткин: В эти выходные ВАР притормозил ближайших соперников «Зенита»

Футбольный блогер Василий Уткин заявил, что московские «Спартак» и ЦСКА не досчитались очков по вине ВАР в матчах 18-го тура российской премьер-лиги.

«В общем так или иначе в эти выходные ВАР притормозил ближайших соперников «Зенита». У «Спартака» не разобрали момент с руками Цаллагова. У ЦСКА проигнорировали завал Погребняком Магнуссона. Как же это могло произойти-то, а?..» — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, московский «Спартак» потерпел поражение в гостях от «Сочи» со счетом 0:1, а ЦСКА дома сыграл вничью с «Уралом» со счетом 2:2. «Зенит» же обыграл московское «Динамо».