Фигередо защитил пояс UFC, Ройселанн выиграла пасьют, «Краснодар» разгромил «Локомотив». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.

Фергюсон проиграл Оливейре на UFC 256 и потерпел второе поражение за год

Американский боец Тони Фергюсон проиграл Чарльзу Оливейре в соглавном бою турнира UFC 256, который проходил в Лас-Вегасе (США).

Бой Фигейредо и Морено завершен вничью, Дейвесон защитил титул

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 256, главным событием которого стала титульная встреча между Дейвесоном Фигейредо и Брендоном Морено. Фигейредо защищал титул.

Американка Бреннан сенсационно выиграла разделку в Давосе, Ступак — вторая

В Давосе (Швейцария) продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 13 декабря, состоялась женская гонка с раздельного старта на 10 километров свободным стилем.

Ройселанн выиграла пасьют в Хохфильцене, Казакевич — 14-я

В Хохфильцене (Австрия) в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону завершилась женская гонка преследования. Победу одержала представительница Норвегии Марте Ульсбю Ройселанн, допустившая по одному промаху на первой и последней стрельбе.

Большунов выиграл разделку в Давосе, весь пьедестал — российский

В Давосе (Швейцария) продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 13 декабря, состоялась мужская гонка с раздельного старта на 15 километров свободным стилем.

Сборная Швеции выиграла мужскую эстафету в Хохфильцене, Россия — четвертая

Сборная Швеции победила в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани», потерпев первое поражение в Единой Лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» дома одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 96:81.

«Краснодар» разгромил «Локомотив», забив команде Николича пять голов

В рамках 18-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома одержал разгромную победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:0.

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом», Погребняка удалили за конфликт с судьей

В рамках 18-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:2.

Исмаилов одолел Штыркова на турнире ACA 115

В Москве на турнире ACA 115 состоялось главное событие, в рамках которого российский боец Магомед Исмаилова одержал победу над соотечественником Иваном Штырковым.