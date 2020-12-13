Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги сезона «Формулы-1» и рассказал о своих планах.

По словам Квята, он даже не может сказать, будет ли он в команде в следующем году. Пилот считает забавным, что во время своего интервью ему до сих пор не сообщили официальных новостей.

«Закончилось ли мое время в «Ред Булле»? Жизнь научила меня никогда не говорить «никогда». У меня был контракт на два года, вот и все. Об остальном спросите Марко Хельмута. Я открыт ко многим возможностям. Возможно, я возьму год на отдых, но посмотрим. Если поступит какое-то невероятно хорошее предложение, конечно, я задумаюсь над его принятием. В противном случае мы сосредоточимся на возвращении в «Формулу-1» в 2022 году», — сказал Квят, слова которого приводит Autosport.

Ранее сообщалось, что Квят покинет «АльфаТаури», а его место займет японский пилот Юки Цунода.