Гончаренко просил об отставке после игры ЦСКА с «Уралом». Орешкин не принял заявление

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко просил об отставке после ничейного матча с екатеринбургским «Уралом».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По его информации, белорусский специалист попросил председателя совета директоров клуба Максима Орешкина об отставке. Отмечается, Гончаренко считает, что он утратил контроль над командой, однако Орешкин пока не принял отставку тренера.

Ранее СМИ писали, что московский ЦСКА отправит Виктора Гончаренко в отставку, если армейцы не смогут обыграть «Ростов» в 19-м туре российской премьер-лиги. Также сообщается, что в случае увольнения Гончаренко исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Василий Березуцкий.