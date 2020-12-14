Бывший российский биатлонист Антон Шипулин подвел итоги мужской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Сборная России претендовала на медали, однако на последнем огневом рубеже Александр Логинов допустил ошибки и ушел на штрафной круг.

Шипулин отметил, что гонка проходила в непростых погодных условиях, из-за чего все допускали ошибки, в том числе и лидеры — Йоханнес Бё и Себастьян Самуэльссон.

«Александру Логинову, думаю, больше помешала психологическая нагрузка, мы же видели, что он в личных гонках не так чисто стреляет, как мог бы. Ему как бы надо скинуть груз ответственности. Не знаю, как пройдёт следующий этап, но, если он побудет хотя бы в новогодние праздники с семьёй, выкинет это из головы, ему будет намного легче», — приводит слова Шипулина «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что на команду давит груз ответственности, поскольку в этом сезоне не завоевано еще ни одной награды. Шипулин отметил, что с гонкой неплохо справились Матвей Елисеев и Евгений Гараничев, а Эдуарду Латыпову немного не хватило опыта.

Напомним, сборная России не завоевывает медали уже 33 гонки подряд (учитываются результаты мужской и женской команд).