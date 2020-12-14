Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал четвертое место команды в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Гараничев сегодня… Получилось на стойке у него – ковры были не очень. Я понимаю, что танцорам что-то мешает, но не в этом дело. Не очень чистили ковры, и у него буквально нога поехала. Когда два промаха сделал, переизготовился и все было хорошо», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Специалист подчеркнул, что Гараничев достойно справился со своим этапом. Что касается Эдуарда Латыпова, к нему, напротив, есть замечания. Несмотря на то, что спортсмену уже 26 лет, у него пока мало опыта в эстафетах, из-за чего не хватает выдержки.

Напомним, сборная России претендовала на медали, но Александр Логинов не справился с последней стрельбой и ушел на штрафной круг. Гараничев бежал на втором этапе, Латыпов — на третьем.