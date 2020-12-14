Бывший главный тренер сборной Хорватии Отто Барич ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Причина смерти не уточняется, однако издание Sportske novosti пишет, что Барич десять дней назад был госпитализирован с коронавирусом. Он скончался в Загребе в воскресенье, 13 декабря.

Барич работал со сборной Хорватии по футболу в период с 2002 по 2004 год. Кроме того, он занимал пост главного тренера Австрии с 1999 по 2001 год, а с 2006-2007 годах тренировал сборную Албании.

Также Барич работал и в клубном футболе. Он возглавлял венский «Рапид», загребское «Динамо», немецкий «Штутгарт» и турецкий «Фенербахче».

Во время своей игровой карьеры Барич выступал за югославские «Динамо» (Загреб) и «Локомотив».