Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил серьёзную травму в добавленное время матча с «Лионом» (0:1) в 14-м туре Лиги 1.

Врачи унесли бразильца с поля на носилках. Футболист не смог сдержать слезы.

Тиаго Мендес, который нарушил правила против Неймара, сначала получил жёлтую карточку за грубую игру. Однако затем арбитр посмотрел повтор эпизода и изменил свое решение, удалив футболиста с поля.

Игра проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс», хозяева потерпели поражение с минимальным счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал Тино Кадвере, отличившийся на 35-й минуте.

«ПСЖ» потерпел уже второе поражение в пяти последних матчах. Ранее парижане проиграли «Монако» со счётом 2:3. Сейчас столичный клуб идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 28 очков. На второе место вышел «Лион» (29), лидирует в Лиге 1 «Лилль» (29).