Президент UFC Дана Уайт на итоговой пресс-конференции после турнира UFC 256 подтвердил, что в январе 2021 года проведёт встречу с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Об этом сообщает BJ Penn со ссылкой на MMA Fighting. Предполагается, что встреча состоится непосредственно перед турниром UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ), запланированным на 23 января. В главном поединке турнира встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье, а победитель может стать следующим претендентом на титул.

Напомним, Нурмагомедов последний раз выходил в октагон в октябре текущего года. Он одержал победу над Джастином Гэтжи и защитил титул. В предыдущих двух поединках он по очереди одолел Макгрегора и Порье.

После боя с Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным: в его активе 29 побед и ни одного поражения.