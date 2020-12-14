Марко Розе может стать новым главным тренером дортмундской «Боруссии» вместо Люсьена Фавра, уволенного накануне.

Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Источник утверждает, что руководством дортмундского клуба уже договорилось с Розе, который на данный момент является наставником «Боруссии» из Менхенгладбаха. 44-летний специалист присоединится к дортмундцам летом 2021 года. В оставшийся период работать с командой будет Эдин Терзич, ранее выступавший в роли ассистента Фавра.

Напомним, Фавр возглавлял «Боруссию» с лета 2018 года. Под его руководством команда сыграла 110 матчей, 68 из которых выиграла, 25 — проиграла. В 2019 году дортмундцы выиграли Суперкубок Германии.

Тренер был уволен после того, как «Боруссия» потерпела разгромное поражение от «Штутгарта» (1:5) в матче 11-го тура Бундеслиги.