Пятая ракетка мира Роджер Федерер признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». За него отдали свои голоса 49,1% о

Второе место в опросе занял четырёхкратный олимпийский чемпион лыжник Дарио Колонья, получивший 12,2%. Колонья также является чемпионом мира, четырехкратным обладателем Большого хрустального глобуса и четырехкратным победителем многодневки «Тур де Ски».

Третьим стал олимпийский чемпион горнолыжник Пирмин Цурбригген (12%). На его счету также четыре золотые медали чемпионатов мира и четыре победы в общем зачете Кубка мира.

«Находиться среди таких чемпионов — это нечто нереальное. Сегодня мы все победили, потому что ощущаем страсть к спорту. Вы очень сильно вдохновили меня», — сказал Федерер на церемонии награждения.