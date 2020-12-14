В России на утро понедельника, 14 декабря, зафиксировано 27 328 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 450 человек скончались от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 18 562 человека.

За все время пандемии в России было проведено более 83,1 миллиона тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 681 256 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 2 124 797 человека, еще 47 391 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 5 874 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3 771 новых случаев за один день, в Московской области — 1 484 зараженных за сутки.