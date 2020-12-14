Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, как отреагировала на непопадание в национальную команду по итогам контрольных стартов.

Спортсменка пропустила первые три этапа Кубка мира (два в Контиолахти и один в Хохфильцене), она должен присоединиться к сборной России на четвертом этапе.

По словам Акимовой, ей придется два дня покататься на туристической трассе в ожидании результатов теста на коронавирус. Спортсменка уже прибыла в Австрию и подчеркнула, что добралась хорошо.

Также Акимова отметила, что не расстроилась, когда не попала в сборную России по результатам контрольных стартов.

«Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Это рабочий процесс, я тренируюсь и прохожу дальше. Время покажет. Насколько готова конкурировать на Кубке мира? Пока рано отвечать, будем бегать, посмотрим, как всё получится», — приводит слова Акимовой «Матч ТВ».