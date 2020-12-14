Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. Предполагается, что турнир стартует 8 февраля.

«Рафа подтвердил, что отправится в Мельбурн и сыграет на Australian Open», — приводит слова менеджера Надаля Бенито Перес-Барбадильо The Age.

Напомним, Australian Open будет проходить в Мельбурне. Теннисистам, которые прибудут на турнир, придется провести две недели на карантине.

В минувшем сезоне Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции, а также завоевал титул в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) испанец добрался до полуфинала, где проиграл будущему обладателю трофея россиянину Даниилу Медведеву.