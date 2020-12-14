Бывшая российская фигуристка, чемпионка мира-1999 Мария Бутырская выразила мнение, что вместо отмененного чемпионата Европы можно провести в России другой международный турнир с участием иностранцев.

«Если их пустят, и они готовы, то почему бы и не провести международный старт? Мы это хорошо умеем делать. Так повеселее будет. Много наших спортсменов можно позвать, и иностранцы пусть приезжают», — сказала Бутырская, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-спортсменка отметила, что иностранные фигуристы тоже страдают из-за того, что чемпионат Европы отменен. Она уверена, что зарубежные спортсмены тоже хотят выступать, поэтому приедут в Москву на дополнительный старт.

Напомним, ранее ФФККР сообщала, что рассматривает возможность проведения альтернативных соревнований после отмены ЧЕ-2021.