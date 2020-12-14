Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что планирует вернуться на лед после травмы спины и коронавируса.

«Тренироваться – это лучше, чем сидеть дома, но еще и ножки не держат. Много работаю в зале над тонусом мышц, потому что все, конечно, ушло за длительный срок болезни. Восстанавливаюсь потихонечку-потихонечку», — сказала Медведева в интервью Первому каналу.

Фигуристка подчеркнула, что физически ей будет тяжело, однако она сделает максимум, чтобы двигаться к своей цели.

«Я такой человек, который до конца ползет, пока силы не кончатся. Я буду грызть до конца. Буду ползти до тех пор, пока я просто не упаду», — заявила Медведева.

По её мнению, она еще не ползет, а идет, потому что чувствует силы и знает, что встанет на ноги.

Напомним, в текущем сезоне Медведева не принимала участия в соревнованиях сначала из-за повреждения спины, потом — из-за коронавируса. Она попала в больницу с серьезным поражением легких.