Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, как его младший брат Йоханнес переживает неудачи.

«Йоханнес уже взрослый и опытный спортсмен. Уверен, он может справиться с проигрышем. Но я хорошо его знаю — он ненавидит проигрывать из-за детских ошибок, он выше этого», — сказал Бё-старший, слова которого приводит Biathlon.com.ua.

Тарьей добавил, что Йоханнес проиграл в спринте, что может случиться с каждым, но в эстафете он использовал все доппатроны и всё равно зашел на штрафной круг — для него это ненормально. Бё-старший подчеркнул, что сейчас его брат зол, и лучше не попадаться ему на пути в следующей гонке.

Напомним, сборная Норвегии заняла второе место в эстафете, Йоханнес Бё бежал четвертый этап. Победу в гонке одержала сборная Швеции, третьими стали немцы.