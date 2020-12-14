Доменико Тедеско снова показал себя с не лучшей стороны. В матче с «Сочи» главный тренер «Спартака» помимо того, что получил свою дежурную карточку в ходе игры, проявил себя за полем. Тедеско:

Во флэш-интервью после матча ссылался на мнимый расизм от тренера «Сочи» Дмитрия Бородина

Жаловался на то, что полузащитник Жоазинью ударил помощника Тедеско Андреаса Хинкеля, хотя об истинных причинах конфликта пока неизвестно

Задирал вратаря «Сочи» Сослана Джанаева, спрашивая его «сколько денег», намекая непонятно на что

Между тем, это не первые случаи, когда главный тренер «Спартака» проявлял неуважение к сопернику.

Тедеско и Гончаренко

Весной ЦСКА и «Спартак» играли на Кубок России. «Спартак» победил в яркой игре. Сразу после финального свистка Тедеско на эмоциях кинулся к Гончаренко, чтобы пожать ему руку. Расстроенному Гончаренко явно нужна была пауза, чтобы перевести дух. Однако Тедеско пошел до конца и стал принуждать белоруса к контакту: налетел на него и попытался обнять. Такое поведение Тедеско — признак неуважения к негативным эмоциям проигравшего, ведь тренерское рукопожатие не является чем-то обязательным и уж тем более его не нужно делать через секунду после финального свистка.

Тедеско и офицер по безопасности ЦСКА

В матче с ЦСКА в первом круге, в котором армейцы одержали победу, Тедеско нахамил офицеру по безопасности ЦСКА. Тот сделал Тедеско замечание о необходимости соблюдать коронавирусный регламент РПЛ, однако услышал в ответ оскорбления. Тедеско сказал на английском: «F*ck you, f*ck your family!». Хамство попало в трансляцию. После матча Доменико успокоился и попытался извиниться, но извинения не были приняты. Как писал журналист Илья Казаков, «потому что задели семью».