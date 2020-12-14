Доменико Тедеско снова показал себя с не лучшей стороны. В матче с «Сочи» главный тренер «Спартака» помимо того, что получил свою дежурную карточку в ходе игры, проявил себя за полем. Тедеско:
- Во флэш-интервью после матча ссылался на мнимый расизм от тренера «Сочи» Дмитрия Бородина
- Жаловался на то, что полузащитник Жоазинью ударил помощника Тедеско Андреаса Хинкеля, хотя об истинных причинах конфликта пока неизвестно
- Задирал вратаря «Сочи» Сослана Джанаева, спрашивая его «сколько денег», намекая непонятно на что
Между тем, это не первые случаи, когда главный тренер «Спартака» проявлял неуважение к сопернику.
Весной ЦСКА и «Спартак» играли на Кубок России. «Спартак» победил в яркой игре. Сразу после финального свистка Тедеско на эмоциях кинулся к Гончаренко, чтобы пожать ему руку. Расстроенному Гончаренко явно нужна была пауза, чтобы перевести дух. Однако Тедеско пошел до конца и стал принуждать белоруса к контакту: налетел на него и попытался обнять. Такое поведение Тедеско — признак неуважения к негативным эмоциям проигравшего, ведь тренерское рукопожатие не является чем-то обязательным и уж тем более его не нужно делать через секунду после финального свистка.
Тедеско и офицер по безопасности ЦСКА
В матче с ЦСКА в первом круге, в котором армейцы одержали победу, Тедеско нахамил офицеру по безопасности ЦСКА. Тот сделал Тедеско замечание о необходимости соблюдать коронавирусный регламент РПЛ, однако услышал в ответ оскорбления. Тедеско сказал на английском: «F*ck you, f*ck your family!». Хамство попало в трансляцию. После матча Доменико успокоился и попытался извиниться, но извинения не были приняты. Как писал журналист Илья Казаков, «потому что задели семью».
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