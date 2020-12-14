Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая вошла в тренерский штаб академии Евгения Плющенко.

«Не обидно, что Липницкая пошла тренировать не в родную школу. Последние годы она работала самостоятельно, у неё был комплекс в Подмосковье. Ушла на самостоятельное поприще и работала в своём направлении, но мы следили за ней, и у нас сохранялись хорошие отношения», — сказал Лайшев, слова которого приводит «Чемпионат».

По его мнению, приглашение Липницкой в «Ангелы Плющенко» — это хороший ход, поскольку академии нужно укреплять тренерскую базу. Он подчеркнул, что нужно не просто набирать именитых спортсменов, а именно тех, которые могут тренировать.

Напомним, на Олимпийских играх в Сочи Липницкая завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.