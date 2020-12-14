Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подтвердил, что, скорее всего, не будет выступать в Формуле-1 в следующем сезоне.

По словам гонщика, в команде его заменит японец Юки Цунода, который провел сезон-2020 в Формуле-2. Во вторник, 15 декабря, Цунода примет участие в тестовых заездах молодых гонщиков Формулы-1. Объявление о подписании контракта с ним «Альфа Таури» может сделать уже на следующий день.

«Не думаю, что я буду здесь в следующем году. Они сказали мне, что хотят Цуноду, молодого гонщика. Я хочу отдохнуть в 2021 году, здесь серьёзное давление — в Формуле-1 и в „Альфа Таури“. Я хочу вернуться в 2022 году», — сказал Квят, слова которого приводит Movistar.

Напомним, вторым пилотом «Альфа Таури» является Пьер Гасли, он уже подписал контракт на следующий сезон.