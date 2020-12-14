В Дании продолжается чемпионат Европы по гандболу среди женских команд. Сегодня, 15 декабря, сборная России встретится с хозяевами турнира датчанками, игра будет проходить в Хернинге на стадионе «Йюске-Банк-Боксен» и начнется в 22:30 по московскому времени.

Россиянки на данный момент делят с француженками лидерство в группе I: обе команды ни проиграли ни одного матча, а между собой сыграли вничью. Сборная Дании идет на третьей строчке турнирной таблицы с одним поражением.

Стоит отметить, что сборная России еще ни разу не выигрывала континентальное первенство. В 2018-м году россиянки заняли второе место.

Текущий турнир является квалификационным к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Испании в следующем декабре.