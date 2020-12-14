Сегодня, 14 декабря, прошла жеребьевка плей-офф 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» предстоит сыграть с загребским «Динамо».

Австрийский «Вольфсберг» сыграет с английским «Тоттенхэмом». Киевское «Динамо» Мирча Луческу проверит соперника «Зенита» по Лиге чемпионов бельгийский «Брюгге». Испанский «Реал Сосьедад» встретится с английским «Манчестер Юнайтед». Португальская «Бенфика» сыграет с лондонским «Арсеналом». Сербская «Црвена Звезда» сыграет с «Миланом». Бельгиский «Антверпен» будет противостоять шотландскому «Рейнджерс». Пражская «Славия» встретится с английским «Лестером». Австрийский «Зальцбург» будет играть с «Вильярреалом» Португальская «Брага» сыграет с итальянской «Ромой». Швейцарский «Янг Бойз» встретится с немецким «Байером». Норвежский «Мольде» проведет матч против «Хоффенхайма из Германии». Испанская «Гранада» сыграет с итальянским «Наполи». «Маккаби» из Тель-Авива будет противостоять донецкому «Шахтеру». Французский «Лилль» сыграет с голландским «Аяксом». Греческий «Олимпиакос» встретится с голландским ПСВ.

Первые встречи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля.