В Абу-Даби (ОАЭ) на автодроме «Яс Марина» состоятся молодежные тесты Формулы-1. В них примут участие пилоты, которые не выходили на старт Гран-при в 2020 году.

В составе «Мерседеса» выступят пилоты из «Формулы E» Ник де Врис и Стоффель Вандорн. За «Рено» поедет Фернандо Алонсо, за «Ред Булл» – Себастьян Буэми, за «Альфа Ромео» – Роберт Кубица.

Карлосу Сайнсу, который переходит в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля, не разрешили представлять его новую команду на тестах.

В «Альфа Таури» ожидается присутствие японских пилотов Марино Сато и Юки Цуноды. Скорее всего, Цунода подпишет контракт с командой и в следующем сезоне станет партнером Пьера Гасли вместо россиянина Даниила Квята. Возможно, об этом будет объявлено на следующий день после тестов.