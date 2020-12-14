«Фиорентина» думает об аренде Кокорина

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин может стать футболистом итальянской «Фиорентины».

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, флорентийцы рассматривают вариант с арендой россиянина. Отмечается, скауты клуба из Флоренции предлагают арендовать 29-летнего форварда зимой до конца сезона, но пока спортивный отдел «Фиорентины» блокирует возможность начала переговоров из-за положения в таблице Серии А — клуб идет на 17-м месте в таблице.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний Кокорин принял участие в 8 матчах чемпионата России и записал на свой счет два гола, оба — с пенальти. Матч с «Сочи» в 18-м туре РПЛ футболист пропустил из-за повреждения.