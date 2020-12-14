Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что Евгения Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России.

«Это показательное выступление. Доказать, что карьера ещё не закончена? Женя, наверное, скажет, когда закончит карьеру. Присутствие на публике очень важно для любого спортсмена», — сказала Роднина, слова которой приводит «Чемпионат».

Она подчеркнула, что можно успешно тренироваться, но при отсутствии выступления перед аудитории спортсмен быстро от этого отвыкает.

«Что касается показательных выступлений в пандемию, то можно же соблюдать все основные требования, ничего не нарушать», — добавила Роднина.

Напомним, Медведева не будет соревноваться на чемпионате России, так как не успела набрать форму из-за проблем со здоровьем. Осенью ей пришлось сделать микрооперацию из-за повреждения спины, затем спортсменка заболела коронавирусом и была госпитализирована с поражением легких.