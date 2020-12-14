Российская команда Virtus.pro одержала победу над OG в гранд-финале онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Виталия Save- Мельника выиграл двукратных чемпионов мира со счётом 3-2 и получил призовой фонд в размере 200 тыс долларов.

Путь к финалу для российского ростера состоял из победы над Team Secret со счётом 2-0 в первом раунде верхней сетки плей-оффа и триумф над Vikin.gg с аналогичным результатом. OG же начинал и свой пусть с первого раунда нижней сетки, сперва обыграв Yellow Submarine, Natus Vincere, Team Liquid и Vikin.gg. Только против Team Liquid европейский клуб отдал одну карту, все остальные матчи завершились с сухим результатом.

Распределение призового фонда:

1 место: Virtus.pro — $200 тыс.;

2 место: OG — $100 тыс.;

3 место: ViKin.gg — $50 тыс.;

4 место: Team Liquid — $40 тыс.;

5-6 места: Team Secret и Natus Vincere — по $30 тыс.;

7-8 места: Nigma и Yellow Submarine — по $25 тыс.

Керри команды Virtus.pro Егор epileptick1d Григоренко поделился своими эмоциями о прошедшем турнире и заявил, что в любой момент его клуб мог проиграть из-за неправильного позиционирования в тимфайте.

Эмоции просто невероятные. Играем пять игр, пятая игра с рапирой. В любой момент можем проиграть как и мы, так и они. Просто любой рандомный неправильно нажатый скилл — и мы проигрываем, если кто-то подставится неправильно. В общем, сложные игры были все.

Киберспортсмен также порассуждал об игровой форме команды. По его словам «Медведи» выступили на чемпионате не идеально и в гранд-финале турнира клуб испытывал большими проблемы.

EPIC League проходил с 12 ноября по 13 декабря, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс ушло во второй дивизион. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.