ЦСКА уволит Гончаренко после матча против «Ростова»

Руководство московского ЦСКА приняло решение об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, принципиальное решение руководства ЦСКА об отставке главного тренера Виктора Гончаренко уже принято. Отмечается, скорее всего, на матч с «Ростовом» команду выведет белорусский специалист, а после будет объявлено о его уходе.

Ранее СМИ писали, что московский ЦСКА отправит Виктора Гончаренко в отставку, если армейцы не смогут обыграть «Ростов» в 19-м туре российской премьер-лиги. Также сообщается, что в случае увольнения Гончаренко исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Василий Березуцкий.