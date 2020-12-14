Российская команда Virtus.pro одержала победу над OG в гранд-финале онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Виталия Save- Мельника выиграл двукратных чемпионов мира со счётом 3-2 и получил призовой фонд в размере 200 тыс долларов.

Игрок команды OG Йохан n0tail Сундштайн поделился впечатлениями после напряжённого гранд-финала чемпионата и заявил, что его коллектив никогда не сдастся и будет только сильнее.

GG, Virtus.pro, великолепная серия. Мы вернемся сильнее. Нельзя переставать бороться! Никогда не сдаваться!

Также офлейнер проигравшей команды Себастьян Ceb Дебс заявил, что Virtus.pro действительно заслужили эту победу, так как много работали над своей игрой и тренировались.

GG, Virtus.pro, заслуженная победа. Упорная работа над собой всегда вознаграждается. Рождественский патч выпустите, пожалуйста.

EPIC League проходил с 12 ноября по 13 декабря, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс ушло во второй дивизион.